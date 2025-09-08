現地9月7日、シャティン競馬場で行われた香港特別行政区行政長官杯ハンデキャップ（芝1200m）は、圧倒的1番人気のカーインライジング（セ5・D.ヘイズ）が快勝。連勝記録を「13」に伸ばし、香港リーディングジョッキー・ザック・パートン騎手にこの日の5勝目をもたらした。トップハンデの61kgを背負ったカーインライジングは、大雨の中4番枠から好発進。それでも直線では持ったまま突き抜けて2馬身1/4差の完勝を収めた。勝ち時