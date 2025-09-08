9月7日、韓国・ソウル競馬場で行われたG3・コリアカップ（ダ1800m）は、TCK所属のディクテオンが豪快な差し切りを決めた。同馬は中央でデビュー後は交流重賞を3勝するなど活躍。その後、大井に転籍してから今年の川崎記念で2着など、能力衰えることなく結果を残していた。1着ディクテオン矢野貴之騎手「韓国で騎乗するのは3回目となりますが、このようなビッグレースで結果を出すことが出来てホッとしています。ファンの皆様の