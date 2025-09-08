9月14日（日）阪神競馬場で行われる、第43回ローズステークス（G2・3歳オープン・牝・芝1800m）の登録馬は下記の通り。秋華賞トライアル。オークス馬のカムニャック、NHKマイルカップ３着のチェルビアットなど21頭がエントリー。【オークス】シュタルケ騎乗 カムニャックが差し切りV…人馬ともにG1初制覇21頭がエントリーアイサンサン55.0ウィルサヴァイブ55.0ヴーレヴー55.0エリーナストーム55.0カムニャック55.0コン