9月13日（土）阪神競馬場で行われる、第76回チャレンジカップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）の登録馬は下記の通り。新潟大賞典2着のサブマリーナ、小倉記念を快勝したイングランドアイズなど15頭がエントリー。【新潟大賞典】シリウスコルトが重賞初制覇…武豊サブマリーナは2着15頭がエントリーアスクカムオンモアイングランドアイズヴェルテンベルクエアファンディタオニャンコポンオールナットカネフラグランヴィノ