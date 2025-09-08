◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）プロ５年目の長野泰雅（たいが、２２）＝福岡地行＝がツアー初優勝を飾った。首位タイで出て４バーディー、２ボギーの６８で通算１０アンダーに伸ばし、初日からトップを守る完全Ｖ。台風の影響で５４ホールに短縮された大会を制し、７５％に減額の賞金１６５０万円を獲得した。名前がタイガー・ウッズ（米国