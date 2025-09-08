新NISAの成長投資枠への投資で、日本株の高配当株・増配株が人気だ。9月は日本株の多くが権利付最終日（この日までに株を買えば配当金が貰える）を迎える。本稿は、9月に権利付最終日を迎える「高配当株」や「増配株」に注目する。解説は、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評の桶井道（おけいどん） 氏。桶井氏は高配当株および増