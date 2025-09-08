オレゴン大学を卒業後、米女子の二部ツアーであるEPSONツアーに参戦中の長野未祈（みのり）は、今年プロ2年目だ。昨年もEPSONツアーに参戦して、年間ランキング38位。上位10位までに与えられるLPGAへの昇格枠（＊11位～15位まではさらに下位の出場権）があるが、それには届かなかった。 心機一転、2025年シーズンに向かうはずの長野だったが、昨年10月、右足首を捻挫するアクシデントに見舞われた