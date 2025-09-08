マジックは15に簡単には終わらない。八、九回と楽天の救援陣を攻め立て、逆転を信じる本拠地のスタンドは大いに盛り上がった。最後は牧原大の二ゴロ判定がリクエストでアウトに覆り、試合終了。小久保監督は「いい粘りだったんですけどね」と淡々と受け止めた。9月初黒星を喫して連勝は5で止まったが、明るい材料も残った。2点を追う八回2死一、二塁。代打近藤がコールされると、この日一番の歓声が響いた。左脇腹の違和感から