遅きに失したと言うほかない。無理に政権を延命させようとして、国政の停滞を招いた責任は重い。石破茂首相はきのうの緊急記者会見で退陣を表明した。後任を決める自民党総裁選には立候補せず、新内閣発足をもって石破政権は約1年で幕を下ろす。昨年10月の衆院選と今年7月の参院選で、与党の自民、公明両党は過半数を割り込む惨敗を喫した。本来であれば、石破氏は選挙結果に従って速やかに辞任すべきだった。石破氏は連