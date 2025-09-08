大分県日田市は7日、最高気温が35・7度に達し、同市の35度以上の猛暑日は今年、通算59日となった。6日も35・6度を観測しており、猛暑日は2日連続。昨年、猛暑日が県内最多となる通算57日を数えたが、この記録を更新した。国内の最多は、昨年の福岡県太宰府市の62日。7日は二十四節気の一つ「白露」。大気が冷え草花に露がつき、秋の気配が漂う時季とされる。ただ、残暑の勢いは衰えず、宇佐市（35・5度）と、佐伯市宇目（34・9