大阪・関西万博が開かれている大阪市で、大分県日田市内の9事業者が地元の特産品を展示、販売する物産フェアがあった。万博の期間中、国内外から人が集う大阪で日田の魅力を発信する狙い。特産のナシが完売するなど2日間で約2800人が来場した。フェアは8月23、24日、JR大阪駅近くの商業施設「無印良品グランフロント大阪」で実施。旅費や宿泊費は自腹にもかかわらず、市の呼びかけに応じた事業者がブースを設け、地元から持ち