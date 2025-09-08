湧水を使った島原名物の「かんざらし」は、白玉団子を糖蜜に浸した素朴な冷菓だ。長崎県島原市内の多くの飲食店で味わえるが、同市高島2丁目の喫茶店「ケルン」のかんざらしは一風変わっている。糖蜜に細かく砕いた氷を加えて団子のもちもちとした食感を保つ工夫を施しており、その味を求めて足しげく通うファンも多い。店は1978年、店主の山崎聖一さん（60）の父、孝司さん（89）が開いた。石を積み上げた道しるべを意味する