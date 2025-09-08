落語家の桂吉弥（54）が7日、ダジャレを交えてプロ野球阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝を祝福した。吉弥は「4番佐藤、ホームランの打ち方を完全に悟ってる。森下は打ち出すと止まらんショータイム。近本中野から大山までは、碁盤の目のように規則正しく点数を並べる。インコースの真っすぐをすべての投手に投げさせ、ビシッとストライクゾーンで留める坂本静止郎。カードの頭にしっかりと勝ち星を積み上げた2人のエース