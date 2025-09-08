プロ野球の阪神タイガースが7日、2年ぶり7度目のリーグ優勝を決め、松竹芸能所属のタレントが祝福の声を寄せた。▽元阪神、今成亮太氏（37）「今シーズン圧倒的な強さの優勝おめでとうございます。関西はもちろん、全国の野球ファンの期待に応えていただきありがとうございます。これからも強いタイガースを期待してます。今日は歓喜の美酒に酔いしれましょう！」▽代走みつくに（51）「阪神タイガースリーグ優勝、おめでとうござ