セ・リーグ独走Ｖを果たした阪神の歓喜の輪の中に、坂本誠志郎捕手（３１）の穏やかな笑顔があった。今季はキャリアハイを大きく超える１０３試合でマスクをかぶり、投手陣をリード。藤川虎の「扇の要」としてリーグ優勝に貢献した。だが、本人は「正捕手」という肩書にこだわりはない。「正捕手とかそういうのはあまり考えていない。基準もよく分からないし、今まで意識したこともない。とにかく試合に出続けたいと思ってやっ