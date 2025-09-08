¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Ç?¿·³µÇ°?¡Ö£Ð£Ó£Ù£Ð£Á£Ô£Ò£Á¡Ê¥µ¥¤¥Ñ¥È¥é¡Ë¡×¤òÈÁ´õ¡Ê£²£±¡Ë¤È¶¦¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥·¥å¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬?ÂÇÅÝµÜº¬À¿»Ê?¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¥É¥ê¡¼¥à¥²¡¼¥È²¦¼Ô¡¦µÆÅÄ±ß¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ë°­·³ÃÄ£Ú¡½£Â£ò£á£ô£ó¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥ó¤Ï¸½ºß¡¢Í£°ì?¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼?¤Ë²Ã¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÁ´õ¤È¶¦Æ®Ãæ¡£¥·¥å¥ó¤Ï£Ø¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö£Ð£Ó£Ù£Ð£Á£Ô£Ò£Á¡×¤È¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤é¤·¤­Ê¸¸À¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥å¥ó¤Ë