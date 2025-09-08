涙の裏に覚悟が垣間見えた。バレーボール女子の世界選手権（７日、タイ・バンコク）、３位決定戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のブラジルに２―３で敗戦。２０１０年大会以来、１５年ぶりのメダルにはあと一歩届かなかった。この日、主将の石川真佑（ノバラ）はチーム２位の２３得点をマーク。エースとして要所で得点を重ねるも、ジュースとなった第５セットは石川のスパイクがブロックされて勝負が決した。「思