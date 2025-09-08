課題は?ムード?づくりだ。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が７日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに１―３で敗戦。本戦前最後の実戦を白星で終えることはできなかった。この日のイタリアは一部の主力を温存。しかし、日本は前半からペースを握ることができない。中盤以降は粘りを見せたが、１―２の第４セットはジュースに