【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ「イクサガミ」 (全6話一挙配信）の配信日が、11月13日に決定。あわせて、ティーザー予告映像と、追加キャストも発表された。【写真】「イクサガミ」新キャスト5人解禁◆岡田准一主演「イクサガミ」ティーザー予告・新キャスト解禁本作で主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める岡田をはじめ、藤崎ゆ