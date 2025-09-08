女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が、８日までにインスタグラムを更新。ソロデビューを報告した。６日、さいたまスーパーアリーナで「第４１回マイナビ東京ガールズコレクション２０２５ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」に出演した櫻井は、ステージ上でソロデビューを電撃発表。１９日デジタルリリースの「キミのことが好きなわたしが好き」を初披露した。櫻井は自身のインスタグラム