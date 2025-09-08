車いすの部で、２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルの世界王者・小田凱人（ときと、１９）＝東海理化＝が、４大大会とパラリンピック全てを制する生涯ゴールデンスラム（ＧＳ）を達成した。世界４位のグスタボ・フェルナンデス（３１）＝アルゼンチン＝を６―２、３―６、７―６で破った。生涯ＧＳは男女シングルスで史上３人目、同種目では国枝慎吾以来で１９歳は史上最年少の快挙。女子は上地結衣（３１）＝三井