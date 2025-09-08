◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良）秋華賞トライアルの第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（３着まで優先出走権）は７日、中山競馬場で行われ、７番人気のケリフレッドアスクが逃げ切り、重賞初制覇。デビュー４年目の西塚洸二騎手（２１）＝栗東・フリー＝も重賞初Ｖとなった。牝馬３冠最終戦（１０月１９日、京都）へ向かう。迷いはなかった。ケリフレッドアスクの手綱を執った西塚は「行く馬がいなければ