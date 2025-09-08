アメリカのトランプ大統領は、石破総理が辞任する意向を表明したことについて記者団に問われ「それについては私は知らない」と答えました。記者「日本の総理が辞任を表明した」アメリカトランプ大統領「それについては私は知らない」トランプ大統領は7日、石破総理が辞任の意向を表明したことについてホワイトハウスで記者団に問われ、「それについては知らない」と答えました。これまでのところ、アメリカ政府も石破総理の辞任