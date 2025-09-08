岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』の配信日が11月13日に決定し、あわせてティザー予告が公開。また新キャストとして、濱田岳、岡崎体育、井浦新、田中哲司、中島歩の出演が発表された。 参考：Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』『イクサガミ』、釜山国際映画祭に正式招待新場面写真も 本作は、第166回直木賞をはじめ数々