記録的な猛暑が続いていますが、台風が過ぎた後も“10年に1度レベル”の高温になるようです。1秒でも早くエアコンを効かせるには？暑すぎるマイカー内で快適に過ごすワザを解説します。高温の車内では思いもよらず危険なことが起きます。特に近年、新たにひとつ「絶対に気を付けなければいけないこと」が増えました。何だと思いますか？（モータージャーナリスト／安全運転インストラクター諸星陽一）まるでサウナ…猛暑でのカー