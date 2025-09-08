【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める、Netflixシリーズ『イクサガミ』が11月13日より配信が開始されることが発表された。あわせてティーザー予告、ティーザーアートが公開された。 ■生身の肉体表現と、リアルで描く限界を超える画作りに挑んだ『イクサガミ』 ティーザー予告では「命を