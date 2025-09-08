ホーム&アウェー方式で行われるサッカーJリーグYBCルヴァンカップのプライムラウンド準々決勝。第2戦4試合が7日に行われました。2戦を通して勝利数が同じの場合は、2試合の得失点差で優劣を決定。得失点差も同じ場合は、延長戦（前後半各15分）に突入。それでも決しない場合は、PK戦で勝敗が決まります。第1戦を4−1で勝利していた柏レイソルは横浜F・マリノスに第2戦も勝利し、2戦2勝でベスト4。第1戦を2−3で落としていたサ