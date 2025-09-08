プロ野球セ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。首位阪神は広島に完封勝利。2回に郄寺望夢選手の犠牲フライで先制すると、6回にも近本光司選手の犠牲フライで2得点。先発の才木浩人投手が5回に危険球退場となるも、6投手の無失点リレーで逃げ切りました。これで2年ぶりのリーグ優勝を達成。9月7日の優勝は1990年の巨人が9月8日により1日上回り、史上最速優勝となりました。2位巨人は4位中日にカード勝ち越し。同点の5