2025年9月4日、韓国・朝鮮日報は「経済協力開発機構（OECD）の物価水準統計によると、23年の韓国の食料品および非酒類飲料の価格は、加盟38カ国平均より1．5倍高い」と伝えた。OECD平均を100とすると韓国の食料品物価はは147で、米国（89）、ドイツ（107）、日本（126）などを上回る。韓国より物価が高いのは、欧州でも物価が高いことで知られるスイス（163）だけだった。ソウルの食料品物価も、主要大都市に比べかなり高い。今年6