「丹頂Ｓ」（７日、札幌）大逃げを打った９番人気のミステリーウェイ（騸７歳、栗東・小林）が最終４コーナーで差を詰められるも、直線で二枚腰を発揮してもうひと伸びし、２馬身差をつけて押し切った。松本は「後ろを全く気にせず機嫌が悪くならないペースを維持しました。コーナーでは絶対に動かず、直線で引き離して完璧な騎乗ができたと思います」と胸を張った。小林師も「大逃げは作戦通りというか、ジョッキーと