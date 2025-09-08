「新馬戦」（７日、中山）５番人気のヴァレンティーニ（牝２歳、父ナダル、母アラゴネーゼ、美浦・新開）が、息の長い末脚を発揮して初陣を飾った。岩田康は「おっとりしていて、まだ子ども子どもしています。道中いい感じで進めて、“行け”と言ったら反応してくれた。ワンペースだけど止まらない脚がある。距離はこれくらいが合う」と反応の良さを評価した。新開師は「ゲートがもっさりしていたので、こういう形になると思