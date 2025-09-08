「セントウルＳ・Ｇ２」（７日、阪神）川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝との新コンビで臨んだ８番人気のカンチェンジュンガが、今年の阪急杯に続く重賞２勝目を飾った。Ｇ１馬ママコチャ、重賞５勝馬トウシンマカオの“２強”が人気を集めるなか、自慢の末脚を発揮して直線一気に突き抜けた。次走は優先出走権を獲得したスプリンターズＳ（２８日・中山）でのＧ１挑戦が濃厚だ。これぞ豪脚一閃（いっせん）。末脚自慢の