カブスの今永昇太投手(32)の次回登板が8日（日本時間9日）、アトランタでのブレーブス戦に決まった。7日に球団が発表。2シーズン連続の2桁勝利へ中5日での登板となる。この日の今永は本拠地シカゴでのナショナルズ戦前に投球練習。2試合連続でブレーブスせんでなげることになり「こちらのことも分かっているはず。初回にどう対応してくるかをしっかりつかみたい」と話した。