「新馬戦」（７日、阪神）２馬番人気となったスタディオブマン産駒の持ち込み馬キッコベッロ（牡２歳、母アマダブラム２、栗東・友道）が初陣Ｖ。１番人気馬を見る形で道中を進め、最後は３Ｆ連続で１Ｆ１１秒３が続く瞬発力比べを制した。川田は「独特なフォームですが、いい動きをしているので、このまま順調に育ってくれれば」と評価。友道師も「体にも動きにも（祖父の）ディープっぽいところがある。いいレースで、百点