右脚負傷からの1軍復帰を目指すソフトバンク・柳田悠岐外野手（36）が7日、ウエスタン・リーグのオリックス戦に「2番・DH」でスタメン出場。3打数1安打で、8月29日の実戦復帰から3本目の安打を放った。体の状態は万全ではないものの「やれる範囲で頑張ります」と意気込みを語り、9日からの中日戦（ナゴヤ）について「行きます」と同行することを明かした。7日まではファームでの調整を明言していた小久保監督は「すぐに（1軍に