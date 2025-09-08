◇福岡六大学野球秋季リーグ（2025年9月7日FIT）3試合が行われた。九共大は日経大を7―5で破り開幕連勝スタートを飾った。プロ注目の最速152キロ右腕、稲川竜汰投手（4年）が5回5安打1失点の好投で貢献した。6季連続優勝を狙う九産大も連勝。福教大は今季初勝利を挙げた。プロ志望の九共大・稲川が復活を印象づける好投だ。毎回安打を浴びながらも要所を締め5回1失点。チームのスピードガンで最速150キロをマークした直球