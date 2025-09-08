「紫苑Ｓ・Ｇ２」（７日、中山）若さあふれる果敢な逃げでライバルを封じ込めた。７番人気のケリフレッドアスクがまんまと逃げ切りＶ。西塚とともに、うれしい人馬重賞初制覇を飾った。「直線に入って最後の１Ｆを過ぎるくらいまで“誰も来ないぞ”と思っていたら、ルメールさんが来た。差されるかと思ったけど、馬がよく頑張ってくれました」と、デビュー４年目の２１歳は声を震わせた。前走はスタートでつまずいたが、今回