サマージョッキーズシリーズはセントウルＳで全１５戦が終了し、松若風馬騎手（３０）＝栗東・フリー＝が３５ポイントで初めてシリーズ王者に輝いた。小倉記念をイングランドアイズで制し、首位の坂井と３ポイント差の３位で迎えたシリーズ最終週では土曜の京成杯ＡＨで２着（ドロップオブライト）、そしてこの日のセントウルＳではテイエムスパーダで４着に入り、逆転優勝を決めた。報奨金１００万円と賞品（３０万円）を手に