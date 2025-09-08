日本ハム・新庄監督がノーヒットノーランを逃したドジャース・山本に言及した。快挙達成まであと1死のところでソロアーチを被弾し、球数112球で降板。救援陣が逆転サヨナラ負けを喫した。中継を視聴し「俺だったらどうするだろうと。4連敗してて、中継ぎもあまり良くない。俺はあと1人、行かせるなと思った。難しいですけど」と続投させることを想像していた。