プロ野球阪神タイガースファンで知られる歌手のサンプラザ中野くん（65）が7日、2年ぶりのセ・リーグ優勝を喜んだ。所属事務所を通じて「選手会長中野くんの胴上げにグッと来ました！おめでとう御座います！この勢いでV10よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。かねて同姓の中野拓夢内野手（29）を応援しており、7月16日には中野のユニホームを着て、甲子園で中日戦のファーストピッチセレモニーに登場していた。