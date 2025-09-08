「新馬戦」（７日、中山）１番人気のフォルテアンジェロ（牡２歳、父フィエールマン、母レディアンジェラ、美浦・上原佑）が内から鋭く伸びて、ソラネルマン、コッツォリーノとの切れ味比べを制した。戸崎圭は「返し馬でおとなしくて乗りやすく、競馬も上手に走れました。狭い所でも切れる脚を使いましたし、先々楽しみです」と期待した。上原佑師も「バランスなど良くなる余地が残っていたので半信半疑でしたが、いい脚を使