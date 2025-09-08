きょうの未明は広い範囲で約3年ぶりの皆既月食が楽しめた一方で、日本海側では雨のピークを迎えています。深夜に雨雲が発達して、東西ライン状に連なってきました。雨雲の下では落雷なども発生しています。原因が何かというと、前線です。前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、前線の活動が活発になっています。日本海側では午前中、雨のピークで、朝の通勤通学の時は激しく降る所もありそうです。午後は、