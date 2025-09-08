アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザをめぐり、戦闘終結と人質解放が必要だと強調し、イスラム組織ハマスに対し、「最終警告だ」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は7日、パレスチナ自治区ガザをめぐり「誰もが人質の帰還を望んでいる。誰もが戦争の終結を望んでいる」などとSNSに投稿しました。そのうえで、「イスラエルは私の条件を受け入れた。ハマスも受け入れるべき時が来た」と書き込みました。さらにトラン