＜阪神2−0広島＞◇7日◇甲子園NMB48の“虎党”メンバーが7日、プロ野球阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝を祝福するコメントを寄せた。▽川上千尋（26）「阪神タイガース2年ぶりの優勝おめでとうございます。ファンになってから2度目の優勝をこんなに早く見られて本当に幸せです。これまでの選手、監督、コーチの皆さんの躍動された姿に感謝しています。この先CSそして日本シリーズへ突き進む姿をこれからも全力で応援し