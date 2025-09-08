日本が世界に誇るヘビーメタルバンド「ラウドネス」のベーシスト、山下昌良（63）が7日、日刊スポーツの取材に応え、2年ぶりのリーグ優勝を史上最速で決めたプロ野球阪神タイガースを祝福した。「阪神タイガースファン暦約50年です!!」という山下。2人の息子の名前も「阪神にちなんだもの」という筋金入りの虎党だ。「史上最速優勝、おめでとうございいます。そして、ありがとうございます!!」とまずは祝福した。今年は神宮3回、横