俳優の北村一輝が、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(10月8日スタート、毎週水曜22:00〜)に出演する。北村一輝桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める今作は、人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで思わぬ事態に巻き込まれていくノンストップヒューマンサスペンスドラマ。北村は、結以(桜田)の父で、日本有数の製薬会社の社長・八神慶志を演じる。創業者の八神恭一と血縁関係はなく、養子縁組をする形で八神