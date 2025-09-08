バレーボールのSVリーグ女子・ヴィクトリーナ姫路の新戦力の1人、セッターの大島杏花（おおしま・きょうか）選手が、ラジオ関西の取材に応じ、新シーズンへの意気込みを語りました。ヴィクトリーナ姫路の大島杏花選手大島選手は栃木県宇都宮市出身。宇都宮商業高校、東京女子体育大学を経て、2020年から倉敷アブレイズでプレー。2023-24シーズンはVリーグ3部（V3）優勝に貢献した実績を持ちます。昨シーズンは2部相当のVリーグ