バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路の選手が、地元・姫路市の休日・夜間急病センターで一日院長をつとめました。これは、救急医療への関心や適正な利用への理解を深めてもらおうと、救急医療週間（9月7日から13日まで）行事の一環として行われたものです。7日朝、姫路市休日・夜間急病センターの一日院長に就任したのは、今シーズンからヴィクトリーナ姫路の一員となったセッター・大島杏花（おおしま・きょう