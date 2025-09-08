◆米大リーグカブス３―６ナショナルズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手が７日（日本時間８日）、本拠地・ナショナルズ戦に「３番・右翼」で先発出場し５打数１安打１打点。５回に６試合ぶりの打点をたたき出し９０打点に到達した。打率は２割４分３厘。２打席連続右飛で迎えた５回２死一、二塁、代わったばかりの右腕ビーターの内角高めの１５６キロ直球をとらえた打球は三遊間を抜