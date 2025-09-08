◆米大リーグオリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャースが、オリオールズに快勝して、連敗を「５」で止めた。大谷翔平投手（３１）が４７号先頭弾など、オリオールズ先発・菅野智之投手（３５）から２打席連続弾。ベッツも１６号ソロを放つなど２安打２打点で、先発したカーショーは６回途中４安打２失点、今季最多８奪三振で１０勝目を挙げた。３回に大谷に続いて２